В Петербурге от коронавируса скончалась мать десятерых детей.

О смерти 49-летней матери десятерых детей сообщила заведующая детского сада Елена Глухова: Светлана работала помощником воспитателя.

Предположительно женщина подхватила коронавирус в Новый год. 4 января ее госпитализировали в Мариинскую больницу. Елена Глухова сообщает, что состояние Светланы улучшилось 2 февраля – врачи отметили рост сатурации и гемоглобина. Однако уже 3 февраля медицинские работники сообщили о смерти женщины.

В январе Светлана потеряла отца-блокадника и свекровь. У женщины осталось 10 детей, младшие – ученики начальной школы, старшим детям около двадцати лет. У детей остался отец.