В Петербурге учащихся младших классов полностью обеспечили горячими обедами

Во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил о получении учащимися младших классов 687 школ города горячего питания.

В Смольном сообщают, что Петербургу удалось опередить срок исполнения поручения президента. Сообщается, что услуга предоставляется всем школьников вне зависимости от гражданства и места прописки. Для того, чтобы предоставить данную услугу всем школьникам, Социальный кодекс Петербурга был скорректирован.

Контроль над качеством питания осуществляют специальные Советы по питанию, в работе которых участвуют представители общества родителей. На обеспечение школьников горячими обедами в 2021 году будет выделено более 3 млрд рублей.