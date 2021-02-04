Депутат ЗакСа Голиков арестован по делу о 3 млн рублей

Депутат ЗакСобрания Ленобласти арестован по подозрению в мошенничестве на сумму в 3 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Арест продлится до 1 апреля 2021 года. Юрий Голиков, член ЛДПР, был задержан сотрудниками ФСБ 2 февраля в момент получения взятки в размере 155 тысяч рублей. Сумма, фигурирующая в сделке, равна 3 млн рублей, однако оставшиеся купюры были фальшивыми, так как предприниматель предупредил силовиков о сделке заранее.

Юрий Голиков был задержан в офисе на Петроградской стороне.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о депутате ЗакСа пытавшемся вымогать 3 млн рублей за урегулирование вопроса о возбуждении уголовного дела, которым сам депутат запугал предпринимателя.