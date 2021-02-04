Росгвардейцов, охранявших Мариинский дворец на акциях 31 января, наградил спикер ЗакСа Макаров

4 февраля Вячеслав Макаров, председатель и спикер Заксобрания Петербурга, наградил сотрудников Росгвардии за охрану Мариинского дворца во время митингов, проходивших 31 января. Также председатель заявил, что люди, собравшиеся на площадях в поддержку Навального «стремились спровоцировать кровопролитие».

Как сообщает пресс-служба ЗакСа сотрудники охраны дворца получили в награду благодарственные письма за «добросовестное исполнение служебного долга, высокую бдительность и решительность, проявленные в сложных условиях».

Кроме того, Вячеслав Макаров желает лично передать благодарность сотрудникам полиции и Росгвардии от петербургского парламента.