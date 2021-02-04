Дети, которых освободили из заложников в Колпино останутся в социальном центре до мая

Мальчики, освобождённые из заложников в ноябре 2020 года, уже второй месяц находятся в Центре содействия семейному воспитанию. Напомним, отец удерживал шесть мальчиков в квартире в Колпино. Детей освободили и поместили в социальный центр для реабилитации после травмы.

Так, за два месяца нахождения в центре, мальчики возрастом от 3 до 15 лет адаптируются достаточно хорошо. Зимние каникулы они провели под Лугой в детском лагере «Зеленый огонек».

Мальчики учатся, планово обследуются в медицинских учреждениях и в мае переедут в Архангельск с мамой, которая периодически их навещает.