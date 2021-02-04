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Транспортная реформа поможет избежать смертельных ДТП с маршрутками

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© Фото: Baltphoto

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Реализация реформы могла бы предотвратить смертельное ДТП в Солнечном.

В Петербурге полицейским удалось задержать водителя маршрутки №305, устроившего смертельное ДТП в районе поселка Солнечное под Петербургом.

Напомним, в Курортном районе Петербурга 3 февраля водитель маршрутного такси не справился с управлением, двигаясь по Приморскому шоссе. В результате ДТП одна пассажирка погибла, а четверо человек получили травмы различной степени тяжести.

В связи со сложившейся ситуацией вновь поднялся вопрос о необходимости транспортной реформы, которая не позволит торопливым водителям подвергать жизнь пассажиров опасности.

Обстоятельства ДТП и причина, по которой водитель со стажем не справился с управлением, еще устанавливается. Однако большинству пассажиров знакомы классические ситуации, когда водитель отвлекается от управления транспортом, собирая деньги за проезд или разговаривая по телефону. Для устранения спешки водителей, вызванной высокой конкуренцией среди водителей, необходимо избавиться от коммерческого транспорта в Петербурге.

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