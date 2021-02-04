Таможня и Роспотребнадзор в Петербурге конфисковали более 10 тонн овощей и грибов

В Санкт-Петербурге в Калининском районе представители Северо-Западной таможни и Роспотребнадзора увезли с овощебазы целый грузовик овощей и грибов.

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Петербурга сообщает, что в четверг, 4 февраля, вместе с сотрудниками санитарно-эпидемиологического ведомства, было осмотрено одно из торгово-оптовых Калининских помещений. На складе были найдены ящики с томатами, огурцами и шампиньонами, у которых отсутствовала маркировка, подтверждающая страну-производителя.

Всего сотрудниками ведомств было вывезено 10 тысяч 194 килограмма продукции.