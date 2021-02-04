Беглов хочет ввести персональный праздник для силовиков

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, предложил сделать 12 марта Днем работник уголовно-исполнительной системы. Данный законопроект глава города уже внес на рассмотрение Законодательного собрания.

О решении губернатор внести в календарь новый праздник, сообщи депутат парламента Борис Вишневский.

"Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗакС проект закона об установлении нового городского праздника... Отмечать (за счёт бюджета) планируется 12 марта. Нет, это не шутка", — сообщил чиновник.

Кроме того, Вишневский заявил, что нововведение внесли на рассмотрение в ЗакС во время митингов на улицах города.