Названы аниме-сериалы, распространение которых в России запрещено

Иск прокуратуры о запрете на распространение трех аниме-сериалов был удовлетворен Кировским судом Санкт-Петербурга.

В число запретных ссылок вошли ссылки на сериалы «Ложные выводы», «Сладкая жизнь» и «Игра Дарвина». Согласно версии, представленной судом, эти сериалы содержат информацию, которая причиняет «вред здоровью несовершеннолетних». Кроме того, по версии суда, данные мультсериалы побуждают к поведению, являющемуся деструктивным и противоправным.

Мультфильмы были проверены специалистами Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Согласно выводам экспертов, сериалы содержат натуралистические сцены, в которых изображаются убийства.