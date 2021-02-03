В Петербурге утвердили порядок надзора за обращением с животными

Постановление о надзоре за содержанием животных распространяется на содержащих животных юридические и физические лица, а также на индивидуальных предпринимателей. Постановление, регулирующее надзор за содержанием животных, было подписано губернатором города Александром Бегловым.

Согласно информации, которая была предоставлена в администрации Санкт-Петербурга, контроль будет осуществляться над условиями содержания и выгула животных, над торговлей животными, а также над использованием животных в предпринимательской деятельности.

Кроме того, в число сфер, на которые будет распространено постановление, также входят отлов животных, содержание животных в приютах и их возврат на прежние места обитания.