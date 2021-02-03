Петербургский суд запретил аниме, содержащее сцены убийств

В Петербурге состоялось судебное заседание на тему запрета некоторых сайтов, отрицательно влияющих на психику несовершеннолетних. Так, Кировский районный суд запретил информацию, содержащуюся на четырех сайтах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Среди запрещенных материалов на сайтах оказались аниме со сценами крови и эротические видеочаты. Инициатива проверить эти сайты и запретить к ним доступ несовершеннолетних исходит от прокурора Кировского района. Именно он заявил, что содержание четырех сайтов может спровоцировать у подростков «мотивацию к деструктивному противоправному поведению». Суд удовлетворил требования прокурора.