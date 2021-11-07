Петербурженки стесняются просить повышения зарплаты

Интернет-платформа SuperJob внимательно изучила предложения нанимателей на рынке труда и ожидания претендентов в Санкт-Петербурге. Как оказалось, жительницы Петербурга стесняются просить прибавку к зарплате. Аналитики портала SuperJob отметили, что у представительниц прекрасного пола они меньше на 8% чем у мужчин.

В Северной столице средние зарплатные ожидания женщин и мужчин совпадают среди риелторов. Одинаковы в этом плане менеджеры по развитию и финансовые аналитики, проектировщики, PR-менеджеры, технологи и специалисты по работе с клиентами.

Значительный разрыв наблюдается в сферах бизнес-аналитики и программирования. В первом женщины готовы работать за 105 тыс. рублей в месяц и это на 30 тысяч меньше, чем получают на той же должности мужчины. Программистки ожидают получить 125 тыс. рублей в месяц при том, что их коллеги мужского пола претендуют на 150 тысяч.