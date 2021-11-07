Незаконная свалка на Васильевском острове ликвидирована

Незаконную свалку в устье реки Смоленки на Васильевском острове ликвидировали силами социально ответственного бизнеса. Более 350 кубов строительного мусора было вывезено с территории зеленой зоны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Василеостровского района.

«Только наша общая бдительность, неравнодушие и нетерпимость по отношению к нарушителям закона помогут нашему любимому острову быть чистым, красивым и комфортным», — заявил глава Василеостровского района Эдуард Ильин.

Полиции удалось найти водителя машины, незаконно выгружавшей мусор. Ему выписали штраф. Несанкционированная свалка прекратила свое существование.