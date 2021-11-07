Фитнес-индустрия Петербурга заявила о вакцинации 80% сотрудников

Городские власти не стали продлевать режим нерабочих дней. Однако меры дополнительного регулирования сохранятся. Все организации общепита, концертные залы, кинотеатры и другие учреждения развлекательного характера будут работать только до 23:00. Посетители фитнес-центров с 15 ноября обязаны будут предоставлять QR-коды.

«На следующей неделе будет экспертный совет при Комитете по спорту, где мы попробуем сделать аналитическую записку и пояснить, что фитнес-клубы всё-таки безопасны», — отметила представитель ассоциации Наталья Борулько.

С непривитыми посетителями в каждом конкретном случае администрация будет решать вопрос индивидуально. Возможен возврат денег или заморозка абонементов.