Зарубежных гостей могут не пустить на Международные конгрессы и форумы

Введение с 1 ноября ограничений может серьезно осложнить проведение конгрессно-выставочных мероприятий численностью более 40 человек. Как сообщает Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга, на следующую неделю уже запланировано 9 конгрессных мероприятий, в том числе международных. Издание «Новости малого бизнеса» пишет, что сотрудники, работающие на выставочных стендах, спикеры, организаторы, персоналы, посетители и журналисты смогут попасть на мероприятия только с одним из трех документов. Данное правило не касается несовершеннолетних участников и посетителей.

Среди документов могут быть QR-код с портала Госуслуг, который подтверждает вакцинацию вторым компонентом или однокомпонентной вакциной, QR-код, подтверждающий перенесенную в течение последних шести месяцев коронавирусную инфекцию и справку о медотводе от прививки против COVID-19.

Что касается зарубежных гостей, то им необходимо привиться вакциной российского производства: иностранцы, привитые, например, Pfizer, присутствовать на мероприятиях не смогут.