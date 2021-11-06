Памятник Городовому обрел постоянное место жительства

В Петербурге бронзовую скульптуру «Городового» перенесли по поручению губернатора Александра Беглова. Памятник будет стоять на островке безопасности на перекрестке Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

«Бронзовый городовой обрел постоянное место – возле здания Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это самое подходящее место для скульптуры, созданной для сохранения исторической памяти о стражах порядка. Это удачное решение и с эстетической точки зрения – памятник прекрасно вписался в окружающую среду», – отметил глава города.

Спустя 23 года скульптура была перенесена с Малой Конюшенной улицы на постоянное место. Торжественное открытие памятника состоится 10 ноября, День сотрудника органов внутренних дел.