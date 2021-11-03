В восьми кафе и магазинах Петербурга обнаружили нарушения антиковидных мер

Сотрудники Комитета по контролю имуществом и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле с начала нерабочей недели проводят рейды по проверке соблюдения требований постановления правительства Санкт-Петербурга об антиковидных ограничениях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По эпидемиологическим нормам заведение обязано предоставить сотрудникам маски и дезинфицирующие средства. Также оно должно засвидетельствовать наличие QR-кода, подтверждающего соблюдение всех санитарных мер.

Большая часть точек торговли и общепита соблюдает коронавирусные меры. В результате дневных проверок нарушения были выявлены в восьми заведениях из 63. Вечерние и ночные рейды проверили более 70 организаций. Среди них, несмотря на запрет, 11 точек продолжили принимать гостей в позднее время.

На нарушителей будет наложен штраф до 300 тысяч рублей.