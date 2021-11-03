В Петербурге театр «Буфф» может лишиться QR-кода

В Санкт-Петербурге работу театра "Буфф" приостановят из-за нарушения действующих ограничений. Как сообщает городской комитет по культуре,

в рамках проверок сотрудники комитета выявили грубые нарушения санитарных норм в театре. Так, 2 ноября в «Буфф» играли «Примадонн». На входе у посетителей никто не проверял температуру, не были приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, не контролировалось соблюдение масочного режима. Также в театре работал буфет, который должен был быть закрыт по антиковидным правилам.

Теперь в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле направят обращение на отзыв у театра QR-кода. Работа «Буфф» возобновится только после устранения всех нарушений.