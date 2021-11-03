Представители петербургского Delivery Club опровергли забастовку курьеров

Компания Delivery Club опровергла информацию о забастовке курьеров из-за тяжёлых условий труда в Санкт-Петербурге. Как сообщают представители сервиса изданию «МК в Питере», курьеры компании не бастуют.

«Мы работаем в штатном режиме. Количество курьеров на слотах ежедневно соответствует плановому. С момента закрытия залов ресторанов их заработок вырос на 20 %, курьеры стараются использовать возможность заработать в период ограничений», – сообщила пресс-служба Delivery Club.

Однако, ранее в социальных сетях профсоюза "Курьер" была опубликована информация, где сказано, что в забастовке принимают участие уже более 700 человек. По словам автокурьеров, компания никак не компенсирует затраты на бензин. Они требуют отменить штрафы за опоздания, а также вернуть «заблокированных» ранее коллег на работу.