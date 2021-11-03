Евгений Антипов оставил пост Зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга

Бывший заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Евгений Антипов перейдет на работу в Министерство здравоохранения. Как сообщили в ведомстве 3 ноября 2021 года, председатель комитета Дмитрий Лисовец вручил ему благодарность губернатора за эффективную государственную гражданскую службу в Санкт-Петербурге.

Антипов начал работу в петербургском Комздраве в 2019 году. До этого он работал в московских клиниках, таких как больница Управделами президента и частная клиника "Семейный доктор".