Трое петербуржцев "приодели" коней на Аничковом мосту

В Центре Санкт-Петербурга местные жители решили позаботиться о скульптурах и подготовить их к зиме. Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», 3 ноября у Аничкова моста молодые люди примерили новогодние наряды на скульптуру коней Клодта и снимали все происходящее с дрона. Каменным скакунам отлично подошли ярко-красные новогодние варежки.

Такой же наряд появился и у коней, стоящих перед Конногвардейским манежем напротив Исаакиевского собора.

Сотрудники полиции уже увезли молодых людей в отделение для дачи показаний.