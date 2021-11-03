Стало известно, кому в Петербурге грозит штраф за работу в локдаун

В России первая неделя ноября объявлена нерабочей. Но многие владельцы бизнеса, несмотря на ограничения, продолжают работать.

Приостановить свою деятельность до 8 ноября должны все предприятия сферы услуг, а именно фитнес-центры, бары, кафе, рестораны. Работать разрешили только тем компаниям, у которых есть возможность обеспечивать людей питанием навынос, доставлять продукты и еду. Также в период нерабочей недели должны закрыться салоны красоты, спа, развлекательные центры и ветеринарные клиники, за исключением тех, которые оказывают экстренную помощь питомцам.

Стало известно, чем грозит нарушение запрета на работу в период нерабочих дней. Как сообщает правозащитник Никита Сорокин изданию "Невские новости", в некоторых случаях правоохранительные органы могут привлечь представителей бизнеса к ответственности по статье КоАП РФ 5.27.1. Таким образом, по мнению эксперта, время локдауна лучше провести дома.

«На дистанционку можно попытаться уйти, и плюс правительство обещало какую-то компенсацию для бизнеса сделать», — напомнил правозащитник.

Сотрудник, который пришел на работу во время ограничений, будет оштрафован на сумму в размере 5 тысяч рублей, а его работодатель — до 300 тысяч. Такое наказание предусмотрено «дополнительными мерами постановления правительства Петербурга».

Во время локдауна наниматель берет на себя ответственность за здоровье каждого работника.