Петербургский прокурор Сергей Литвиненко ушёл в отставку

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы прокуратуры Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко. Об этом говорится в указе главы государства.

"Освободить от должности Литвиненко Сергея Ивановича, прокурора Санкт-Петербурга", — написано в документе.

Литвиненко занимал свой пост в течение десяти лет, с ноября 2011 года. В середине октября стало известно об отставке прокурора Ленинградской области Бориса Маркова. Срок его полномочий должен был закончиться в феврале 2022 года.

На сайте прокуратуры Санкт-Петербурга изменения в раздел "Руководство" пока не внесены.