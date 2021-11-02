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В проезде вдоль Адмиралтейства обновили уличное освещение

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© Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

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В Черноморском переулке установили 14 новых фонарей.

В центре Санкт-Петербурга завершен капитальный ремонт уличного освещения возле Адмиралтейства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Комплексная программа модернизации наружного освещения охватывает не только крупные магистрали, но и проезды, небольшие улицы и зеленые зоны как в историческом центре, так и в новостройках. Это вопрос комфорта и безопасности водителей и пешеходов, петербуржцев и гостей города», – рассказал губернатор Александр Беглов.

Теперь проезд освещают 14 современных подвесных светильников. Вместо неизолированной сети специалисты проложили 377 метров надежных электропроводов.

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