В Петербурге курьеры Delivery Club объявили о забастовке

Петербургские курьеры компании Delivery club пригрозили забастовкой, если работодатель не улучшит условия их труда. Об этом 1 ноября сообщается в группе «ВКонтакте» «Профсоюз «КУРЬЕР».

К забастовке пеших доставщиков присоединились и автокурьеры. Они посетовали на то, что их отправляют работать в чужие районы, при этом никто не компенсирует затраты на бензин. Протестующие также напомнили о скором наступлении холодной зимы, приход которой само по себе усложняет их работу. Кроме этого, курьеры потребовали отменить штрафы за опоздания и вернуть "заблокированных" ранее коллег на работу. В противном случае может начаться массовая забастовка. В группе несогласных с новыми условиями труда уже более 700 человек.