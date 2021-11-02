Возле памятника Виктору Цою установлена "поющая" ограда

В сквере на проспекте Ветеранов, в котором установлен памятник Виктору Цою, продолжается благоустройство. Об этом сообщили во вторник, 2 ноября, в группе «Фонд «Памяти Виктора Цоя» во «ВКонтакте».

«В этот раз благодаря инициативе Юрия Юрьевича Жорно, нашего прекрасного спонсора, нотки на оградке перестали быть просто случайными нотами, а превратились в музыку из песни «Группа крови», – сказано в сообщении.

Раньше ограда у площадки с памятником была украшена нотами, расположенными в случайном порядке, и не представляющими собой единой мелодии. Теперь, благодаря предпринимателю и меценату Юрию Жорно, который спонсировал это, памятник артисту окружает ограда с партитурой песни группы «Кино».