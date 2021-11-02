  • 2 Ноябрь 2021
USD 03.11.2021 71.4783 +0.3920
USD ММВБ 15:21 71.6532  
EUR 03.11.2021 82.9577 +0.7890
EUR ММВБ 15:21 83.1244  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Ургант предложил изгнанной Бузовой открыть собственный театр

Автор:


© Фото: Вечерний Ургант

Темы дня

После скандала с МХАТом Иван Ургант в шутку предложил Ольге Бузовой создать МХАТ 2.

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале оценил возможный отказ МХАТа от сотрудничества с певицей Ольгой Бузовой. Ведущий отметил, что поддерживает певицу, и предложил ей открыть свой собственный театр.

«Ее выгнали из МХАТа Горького, она открыла новый – МХАТ 2. Вот и все. Вот в этот театр мы будем ходить, смотреть спектакли про Сталина», – подчеркнул Ургант.

В этом году артистка Ольга Бузова стала участницей постановки МХАТа «Чудесный грузин», где сыграла шпионку Беллу Шанталь. Несмотря на все договоренности, руководство театра разорвало все контракты с Бузовой. Официальная версия отказа - низкий спрос зрителей.

Позже Бузова, комментируя отмену спектакля, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесном грузине». К своему пожеланию она приложила скриншот, в котором видно, что все билеты были распроданы.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле
    29.10.21
    С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи
    25.10.21
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
    22.10.21
    Отдых, полный впечатлений
    22.10.21
    RBI возглавила две номинации городского рейтинга девелоперов
    18.10.21
    Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать
    18.10.21
    Почему Санкт-Петербург считается IT-столицей России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram