Ургант предложил изгнанной Бузовой открыть собственный театр

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале оценил возможный отказ МХАТа от сотрудничества с певицей Ольгой Бузовой. Ведущий отметил, что поддерживает певицу, и предложил ей открыть свой собственный театр.

«Ее выгнали из МХАТа Горького, она открыла новый – МХАТ 2. Вот и все. Вот в этот театр мы будем ходить, смотреть спектакли про Сталина», – подчеркнул Ургант.

В этом году артистка Ольга Бузова стала участницей постановки МХАТа «Чудесный грузин», где сыграла шпионку Беллу Шанталь. Несмотря на все договоренности, руководство театра разорвало все контракты с Бузовой. Официальная версия отказа - низкий спрос зрителей.

Позже Бузова, комментируя отмену спектакля, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесном грузине». К своему пожеланию она приложила скриншот, в котором видно, что все билеты были распроданы.