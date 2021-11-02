Из-за массовых жалоб дворникам Петербурга запретили использовать воздуходувы

В Петербурге запретили использовать воздуходувы для уборки листьев возле жилых домов в связи с массовыми жалобами горожан на шум. Об этом 1 ноября сообщил председатель жилищного комитета Виктор Борщев в обращении к главам районных администраций.

Теперь пользоваться воздуходувами можно только во время уборки газонов, но вдали от жилых домов: в будни – не ранее 10:00, а в выходные – только с 12:00. За нарушение требований грозит административная ответственность. Документ с новыми правилами от 25 октября опубликовало сообщество «Деревья Петербурга».

«При уборке придомовых территорий и территорий с усовершенствованным покрытием запрещается применение воздуходувных устройств с режимом работы на обдув», — говорится в документе.