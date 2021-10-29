Конкуренция в IT-сфере и автобизнесе резко упала на Петербургском рынке труда

Петербургский рынок труда постепенно восстанавливается после долгих ковид-ограничений. Как следует из исследования HeadHunter, в третьем квартале в Санкт-Петербурге неожиданно упала конкуренция в IT-сфере и автобизнесе.

На должность программиста в среднем приходится два резюме. В сфере рабочего персонала и в автобизнесе ещё меньше число кандидатов — по одному резюме на вакансию. Такие показатели говорят о крайней нужде в кадрах. Кроме этого, серьёзной конкуренции сейчас нет среди бухгалтеров, работников науки и образования и специалистов по безопасности.

Однако на должность госслужащего на одну вакансию приходится по девять резюме, а на работника сферы искусства и юристов — по восемь и семь резюме соответственно.