Петербуржцам упростили порядок получения QR-кодов

Начиная с 1 ноября в Петербурге упростят порядок получения QR-кодов для лиц, испытывающих проблемы при использовании федерального портала госуслуг. Как сообщают в городском комитете по информатизации и связи, в скором времени жители Санкт-Петербурга смогут отчитаться о прививке благодаря собственной системе QR-кодов, которая даже не требует регистрации на портале "Госуслуги".

«Сертификат по такой форме смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию с 1 ноября 2021 года, сразу при прохождении завершающего этапа вакцинации, а также граждане, завершившие вакцинацию до 1 ноября 2021 года, при обращении в медицинскую организацию. Возможность проверки действительности кода на региональном портале будет реализована 15 ноября 2021 года», – рассказали в комитете.

По информации "Фонтанки", подтверждать подлинность такого QR-кода все равно придется паспортом.