"Метрострой Северной столицы" назначен строителем метро в Петербурге

После окончательного расторжения договоров с банкротящимся «Метростроем» власти Санкт-Петербурга подписали новый контракт с «Метростроем Северной столицы». Подрядчик получил статус единственного поставщика. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Общая стоимость контрактов с организацией составит более 600 млрд рублей. Компания планирует завершить затянувшееся строительство Красносельско-Калининской линии метро, станции метро "Кудрово" и многих других. Первые три станции обязуются открыть в 2024 году.