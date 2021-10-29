Петербургский парламент предложит усовершенствовать закон об иноагентах

Петербургский парламент намерен создать рабочую группу для усовершенствования федерального закона об иностранных агентах. Об этом в четверг, 28 октября, на встрече с главными редакторами петербургских СМИ рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

«В целом соглашусь, что в этом законе есть моменты неоднозначные. Мы все понимаем, что если где-то присутствует субъективное мнение, то становится очень тяжело найти правду. Мы считаем, что все инструменты должны работать, в том числе и судебные инстанции, и парламент», – отметил Александр Бельский.

В настоящее время уже подготовлен план по созданию депутатской рабочей группы, которая разработает поправки в закон в части, касающейся СМИ. Предполагается, что рабочей группой будет руководить зампредседатель Заксобрания Марина Шишкина.