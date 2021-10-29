После нерабочих дней у школьников Петербурга может начаться дистант

В школах Петербурга после каникул могут ввести дистанционное обучение. О таком возможном варианте рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Глава города напомнил, что каникулы в школах официально продлятся до 3 ноября, а 8 ноября дети должны вернуться в школу.
«Если ситуация не позволит учиться очно, придётся переходить на дистанционное обучение», — отметил он.
В правительстве в настоящее время рассматривают разные варианты, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса. В наилучшем случае – дети снова будут ходить на занятия.