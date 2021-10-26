Полиция устроила обыск в муниципалитете "Волковское"

Полиция Петербурга 26 октября явилась в муниципальное образование «Волковское». Правоохранительные органы проводили обыск.

По предварительной информации, следственные действия взаимосвязаны с уголовным делом, которое было возбуждено в августе. Тогда был задержан с поличным депутат МО «Волковское» Александр Савченков. Его обвиняют в вымогательстве и взятках. Он попал в руки правоохранителей в ходе получения взятки в размере 366 тыс. рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что причастность Ильи Трабера к организованной преступности не смогли доказать в суде.