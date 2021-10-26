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Причастность Ильи Трабера к организованной преступности не смогли доказать в суде

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© Фото: Pixabay

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Петербургского бизнесмена Илью Трабера обвинили в связях с организованной преступностью. В суде доказательств подобным заявлениям не нашлось, они были признаны недостоверными.

Истории о том, что предприниматель Илья Трабер связан с криминальным миром, знаком с криминальными авторитетами или даже был участником группировок, рассказали и в России, и за ее пределами.

В России бизнесмену приписывали совершение экономических преступлений в интересах преступных объединений, использование ресурсов этих объединений для совершения преступлений. Заходила речь даже об организации убийств.

На западе, точнее — в Испании, Илью Трабера обвиняли в отмывании денег, заработанных преступлениями в России. Автором обвинений был прокурор Хосе Гринда Гонсалес и транслировавшие его версию испанские репортеры Карлос Энрике Байо и Фернадо Перес.

По их версии, Илья Трабер скупал дома, машины и украшения на деньги от, например, торговли ураном.

После того как в его адрес неоднократно озвучивались подобные обвинения, Илья Трабер обратился в суд с требованием их доказать. Суд для предоставления доказательств вызвал в качестве свидетелей испанского прокурора и нескольких журналистов. Об этом говорит РИА Новости.

Испанские журналисты, как и их российские коллеги, признанные ныне иностранными агентами — Роман Анин, Роман Баданин, а также Максим Леонов, Николай Ковальков, Мария Жлобова и Дарья Жук, суд проигнорировали.

Гринда поначалу заявил, что готов свидетельствовать. В прошлом, обвиняя Илью Трабера, она рассказывал, что подвергся травле, а его самого собирались ликвидировать.

В нынешнем заседании суда ему предложили участвовать дистанционно, по видеосвязи. Получив инструкцию, как подключиться, Гринда пропал — ни в основной день, ни в резервный его суд не увидел, следует из решения суда, опубликованного Агентством Бизнес Новостей.

Из-за отсутствия доказательств суд признал обвинения со стороны Гринды не соответствующими действительности. Также бездоказательными и недостоверными оказались обвинения против Ильи Трабера в мошенничестве, отмывании денег, организации убийств.

Если авторы заявлений не смогли представить доказательств, то ФСБ и прокуратура в ответ на запрос суда констатировали — уголовных дел в отношении предпринимателя не возбуждалось.

 

 

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