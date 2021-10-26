Благоустройство площади у РНБ завершится в начале ноября

Петербургский «Водоканал» закончил реконструкцию светомузыкального фонтана на площади перед Российской национальной библиотекой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Московского района.

«Согласно проекту, фонтан получил масштабное преображение. Специалистами предприятия была разработана уникальная концепция внешнего вида и водной картины фонтана («струи»), которая при этом не нарушила сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте», — подчеркнули в «Водоканале».

Полноценно фонтан заработает весной следующего года. Световую композицию и музыку теперь будет согласовывать компьютерная программа. В настоящее время завершаются работы по благоустройству прилегающей территории к зданию библиотеки. Окончание работ запланировано на первую половину ноября.