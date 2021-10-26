Фонтан «Грот» на Пулковском шоссе отреставрируют

В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе отреставрируют фонтан «Грот», который расположен рядом с Пулковской обсерваторией. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов.

Инспекция выдала разрешение на сохранение памятника декоративно-парковой архитектуры начала XIX века. Теперь фонтан оденут в строительные леса. Ожидается, что восстановительные работы будут завершены к началу мая 2022 года.

Фонтан «Грот» в XIX веке использовался как питьевой фонтан для путешественников. Фонтан чудом сохранился во времена Великой Отечественной войны.