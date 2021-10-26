В Петербурге транспортная сфера перевалила за 80% по числу вакцинированных сотрудников.

Вакцинация сотрудников транспортной сферы помогла снизить заболеваемость в 2,5 раза. Транспортная отрасль уверенно перешагнула необходимые 80% по числу вакцинированных работников. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Предприятия по перевозке пассажиров на городском общественном транспорте организовали бесплатные пункты вакцинации сотрудников. Благодаря усиленным темпам вакцинации в транспортном комплексе гораздо сократилось количество заболевших.

Работа транспортного комплекса проходит с соблюдением всех антиковидных мер. Все сотрудники при исполнении ими служебных обязанностей снобжаются средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Дезинфекция транспорта осуществляется не менее 1 раза в день.