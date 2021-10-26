Заместителем главы комитета по градостроительству и архитектуре стала Юлия Киселева

На пост заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга назначена Юлия Киселева. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

До этого Юлия Киселева занимала пост заместителя руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. В декабре 2008 года Юлия Киселева заняла пост председателя Комитета по градостроительству и архитектуре. В мае 2013 года ее назначили главой администрации Василеостровского района города. В 2019 году ее освободили от этой должности.

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