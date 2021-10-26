На период локдауна а Петербурге могут заблокировать льготные проездные

Власти Петербурга рассматривают несколько вариантов ограничения работы пассажирского транспорта в Петербурге, туда же входит и закрытие некоторых вестибюлей метрополитена. Действие льготных проездных для пенсионеров и школьников может быть приостановлено на период локдауна. Ограничения также коснутся и маршрутных такси, часть маршрутов в городе будет на некоторое время закрыта.

Официальный документ, устанавливающий правила работы общественного транспорта в период локдауна, собираются опубликовать в скором времени.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге закрыли четыре бара за нарушения антиковидных мер.