В Красногвардейском районе Петербурга проверят готовность спецтехники к зиме

В среду, 27 октября, в Красногвардейском районе состоится проверка уборочной и специализированной техники. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации Петербурга.

Смотр пройдёт совместно с представителями Жилищного комитета, администрацией Красногвардейского района и петербургским государственным казенным учреждением «Жилищное агентство Красногвардейского района». Всего в смотре будут участвовать 66 машин.

Как сообщает синоптик Александр Колесов зима в этом году может стать более прохладной, чем в прошлом году. Специалист уточнил, что существенное похолодание в Санкт-Петербурге начнётся во второй половине ноября.