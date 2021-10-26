С дома Орлова сбили горельефы

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования городских властей о восстановлении сбитых горельефов на доме Орлова. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в пресс-службе петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Летом 2021 года КГИОП провел проверку и выяснил, что ремонт фасадов здания был сделан без проектной документации . Более того, с лицевого фасада здания исчезли горельефы женских полуфигур. Комитет назначил управляющей компании штраф в размере 100 тысяч руб. Также КГИОП направил обращение в Арбитражный суд города с требованием обязать обслуживающую организацию провести восстановительные работы памятника.

Суд обязал ЖКС №2 Адмиралтейского района восстановить сбитый горельеф. Компании дали на это два года. В случае неисполнения решения суда в установленный срок с пользователя будет взыскано 15 тысяч рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 25 тысяч ежемесячно.