В 2022 году в центре Петербурга откроют два новых магазина IKEA

В Петербурге появится два новых магазина IKEA. Оператор IKEA и ТРЦ «Мега» INGKA Group инвестирует в российское подразделение порядка 1 миллиарда евро. На эти деньги в Петербурге будет построено два новых магазина IKEA. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент и главный исполнительный директор INGKA Group Йеспер Бродин.

"С момента прихода в Россию в 2000 году мы инвестировали 4 млрд евро. В ближайшие несколько лет мы планируем инвестировать 1 млрд", — рассказал Бродин.

Сейчас компания планирует строить магазины ближе к центру города, чтобы обеспечить доступность людям не имеющим личного транспорта. Также предприниматель собирается открывать магазины в городах, где пока нет IKEA. Кроме того, компания намеревается открыть еще десять магазинов нового формата.

— Это так называемые IKEA home service points — небольшие магазины по типу шоурумов площадью всего 100-200 кв. метров, где можно посмотреть товар, но покупать можно только онлайн, — уточнил Йеспер Бродин.