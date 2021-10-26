В Петербурге закрыли четыре бара за нарушения антиковидных мер

В Петербурге снова начались коронавирусные рейды по заведениям общественного питания. В ходе проверки сотрудники полиции совместно с Роспотребнадзором выявили ряд нарушений антикоронавирусных мер. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Заведения должны работать до 02:00, проверять наличие QR-кода и средств индивидуальной защиты. Всего в ходе рейда было проверено 14 баров и ресторанов Невского, Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Красносельского районов. У половины из них нашли те или иные нарушения — все они получили штрафы до 300 тысяч рублей. Деятельность четырех заведений временно приостановлена.