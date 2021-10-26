В Петербурге за год в четыре раза снизилась безработица

Меры поддержки граждан и бизнеса, принятые городом и федеральным центром по поручению президента, помогли справиться с негативным влиянием коронавируса на экономику. Об этом сообщает сайт телеканала "Санкт-Петербург" , со ссылкой на видеообращение губернатора Александра Беглова к жителям Петербурга.

«Хочу подчеркнуть: мы не просто обеспечили восстановительный рост. Городская экономика работает эффективнее, чем до начала пандемии. Сейчас правительство Петербурга делает все, чтобы поддержать взятый нами высокий темп. В соответствии с поручением президента нами подготовлен законопроект о налоговых льготах для новых резидентов особой экономической зоны», — говорит глава города.

Александр Беглов отметил, что по итогам текущего года бюджет получит больше доходов, чем в прошлом. Это самый большой прирост за последние 14 лет. Также отмечается, что в Петербурге за последний год в четыре раза снизилась безработица, а количество вакансий увеличивается.