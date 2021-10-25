В Петербурге с начала года любителей выпить в общественных местах оштрафовали почти на 3,4 миллиона рублей

Приставы Санкт-Петербурга взыскали 3,4 миллиона рублей административных штрафов с любителей выпивать в общественных местах. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Северной столице.

Приставы напомнили жителям Петербурга, что уклонение от денежного наказания влечет за собой дополнительный штраф. Его сумма будет в два раза больше задолженности. Другим наказанием за неуплату может стать административный арест до пятнадцати суток. Отмечается, что согласно КоАП РФ (статья 20.20), распитие алкоголя в общественных местах наказывается штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей.