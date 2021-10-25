27 тонн аргентинской корюшки задержали в Петербурге

В Большом порту Петербурга Россельхознадзор остановил крупный груз корюшки. Она прибыла из Аргентины и должна была отправиться в Москву. В ветеринарном сертификате на 27 тонн мороженой корюшки были обнаружены нарушения в сроках годности. В итоге движение груза было решено приостановить, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В настоящее время принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

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