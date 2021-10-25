В Павловске состоялся концерт в честь дня рождения Штрауса

В Розовом павильоне 24 октября состоялся концерт, приуроченный ко дню рождения признанного “короля вальса”.

Как сообщает "МК в Питере", среди бессмертных произведений была, в том числе полька “В павловском лесу”, которую Штраус сочинил, вдохновившись атмосферой самой престижной концертной площадки XIX века - Музыкального вокзала в Павловске, куда стекался весь свет петербургского общества. На сцене пел Федор Шаляпин, танцевала Анна Павлова. Иоганн же блистал здесь на протяжении целых десяти сезонов.

“В то время он был очень модным. Он был тем, что сегодня называется рок-звезда. Сочинял популярную музыку, которая была востребована везде, куда он мог доехать со своим оркестром. В Павловск он был приглашен руководством Николаевской железной дороги. Вести дошли до России, а Россия хотела, чтобы все лучшие артисты выступали здесь”, — рассказал ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и дирижер Алексей Васильев.

Розовый павильон, где в минувшее воскресенье можно было услышать и увертюру “Летучая мышь”, и вальс “Весенние голоса”, и другие произведения великого композитора - это одно из исторических зданий Павловского парка, где во времена Иоганна Штрауса музыка звучала регулярно и собирала аншлаги. Так было бы и в этот раз, если бы не пандемия коронавируса: свободные места в зале - это следствие необходимых мер безопасности.

Отметим, что Иоганн Штраус родился 25 октября 1825 года. В Павловск он был приглашен в 1856 году. А в период с 1869 по 1872 годы он приезжал в царскую резиденцию в качестве гастролера.