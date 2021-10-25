ТЦ «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» закроют в нерабочие дни

Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», находящиеся на границе Петербурга и Ленобласти, будут закрыты в нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября. Об этом пишет издание ivbg.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт Александра Дрозденко.

"«Меги» будут закрыты на период закрытия торговых центров в Петербурге," — отметил губернатор.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице с 30 октября вводят очередной локдаун. В эти дни не будут работать общепит, салоны красоты и фитнес-центры. В Ленобласти посетить общественные мероприятия можно будет только с предъявлением QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.