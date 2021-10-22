Петербургскую компанию «Красный треугольник» оштрафовали

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал организацию ООО «ГСК «Красный треугольник» по двум административным протоколам. Как передает объединенная пресс-служба судов, общий штраф, назначенный за неудовлетворительное содержание зданий-памятников, составил 400 тысяч рублей.

Проверка показала, что здания находятся в аварийном состоянии. Помимо плохого содержания фасадов, приведшего к частичной деструкции, претензии коснулись инженерных коммуникаций, крепящихся к наружным стенам, а иногда вовсе утраченных.

Представители компании отказались признавать свою вину.

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